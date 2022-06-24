Gençlik ve Spor Müdürlüğü dönem sonu değerlendirme toplantısını yaptı

Karabük’te üniversitelerin eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ve yurtların da ay sonu itibariyle kapanacak olması nedeniyle dönem sonu istişare toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven başkanlığında yapılan toplantıya, Gençlik, Spor ve Yurt Hizmetleri Müdürleri ile yurt müdürleri, şube müdürleri ve diğer yetkili personeller katıldı.

Toplantıda İl Müdürü Coşkun Güven, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve yöneticiler nezdinde tüm ekip arkadaşlarına gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, görülen eksiklikler ve alınacak tedbirler de değerlendirildi.

Yıl boyunca 28 ulusal organizasyonda 10 binin üzerinde sporcu kafilesine ev sahipliği yapılmasından dolayı organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Güven, yeni dönemde de yürütülecek çalışmalar ve yaz spor okulları hakkında görüşlerini aktardı.

Yurtların yeni eğitim öğretim dönemine yeniden hazırlanmasına yönelik alınacak tedbirler ve bakım onarım çalışmalarının da değerlendirildiği toplantı, diğer hizmet birimlerinin çalışmaları hakkında görüş ve öneriler alındıktan sonra sona erdi.