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Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük’te düzenleniyor
Karabük’te 5 ilden takımın katılımıyla gerçekleşen genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları başladı.
KARABÜK 08.04.2022, 16:58
Karabük’te 5 ilden takımın katılımıyla gerçekleşen genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı illerinden 5 takım yer alıyor.
10 Nisan Pazar günü tamamlanacak olan müsabakaların ardından gruptan çıkan takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.