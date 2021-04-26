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Genç Kızılay’dan gıda ve zekat yardımı

Karabük Genç Kızılay tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve zekat yardımları yapılıyor.

KARABÜK 26.04.2021, 11:46
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Genç Kızılay’dan gıda ve zekat yardımı

Karabük Genç Kızılay tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve zekat yardımları yapılıyor.

Genç Kızılay Karabük İl Başkanı Ömer Çölova, gıda kolisi ve zekat yardımlarının Ramazan ayında gönüllülerin yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Çölova, "Bununla beraber çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturacak ikram paketlerimizden de dağıtıyoruz. Kızılay butik mağazamızda hazırlamış olduğumuz hediye paketlerini ulaştırdık. Dağıtımlarımız sırasında yeni sünnet olan kardeşimiz Berat’ı da yalnız bırakmayarak ziyaret edip sünnet hediyesini verdik. Kızılaycı gönüllüler olarak tıpkı 153 yıldır olduğu gibi bugünde milletimizin yanındayız ve yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.
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