‘Genç Erkekler Futbol Turnuvası’ şampiyonu belli oldu

Karabük’te okul sporları kapsamında düzenlenen ‘Genç Erkekler Futbol Turnuvası’nda İl Şampiyonu olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bölgesel Futbol Şampiyonasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3-8 Aralık 2021 tarihleri arasında okullar arasında ‘Gençler Erkekler Futbol Turnuvası’ düzenlendi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvayı namağlup tamamlayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ovacık Spor Lisesi ikinci, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Demirci takdim etti.