Geleceğin şefleri 3 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne katılan Safranbolulu öğrenciler 3 gümüş 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması olan 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Avrasya Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmaya Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri de katıldı.

Yarışmaya ‘Enginar Çanağında Çikolatalı Mouse’, ‘Kiren Soslu Kaymaklı Cennet Çamuru’, ‘Kanlıca Mantarlı Pazı Sarması Üzerinde Köz Patlıcanlı Kuzu Tandır’ ve ‘Sebze Keki Üzerinde Erik Kurusu ile Breze edilmiş Kuzu Sırt’ ile katılan Safranbolulu öğrenciler Gizem Tunçer, Sedanur Güney, Bilge Naz Salihoğlu ve Derya Yıldırım 3 gümüş 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Dünya lezzetlerinin birbirleri ile yarıştıkları uluslararası bir organizasyonda öğrencilerimizin almış oldukları başarılı sonuçlar bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz bu başarıları ile genelde Türk mutfağının özelde ise Safranbolu’ya özgü lezzetlerin dünyaya tanıtımı noktasında büyük katkı sağlamışlardır. Ayrıca ilçemizin farklı alanlardaki başarılarına bir yenisi daha eklemişlerdir. Bu başarılarından ve katkılarından dolayı öğrencilerimizi ve onları yarışmalara hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.