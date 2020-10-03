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Gazeteci Acar’ın acı günü

KARABÜK POSTASI GAZETESİ HABER MÜDÜRÜ NURETTİN ACAR'IN VEFAT EDEN ANNESİ YETER ACAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

KARABÜK 03.10.2020, 15:49
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Gazeteci Acar’ın acı günü

Karabük Postası Haber Müdürü Nurettin Acar’ın vefat eden annesi Yeter Acar son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Postası Gazetesi Haber Müdürü Nurettin Acar’ın annesi Yeter Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acar için Soğuksu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acar’ın cenazesi Karabük Köyü Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, Acar’ın ailesi yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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