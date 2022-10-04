Karabük’te üç yıldır devam eden Futbolda Özkaynak Projesi meyvelerini toplamaya başladı. İlk ve orta öğretimde eğitim gören 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere futbol eğitimlerinin ücretsiz verildiği projede yer alan Enis Genç, U14 Milli Takım seçmelerinde ter dökecek.

Futbolda Özkaynak Projesi’nin sorumlusu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün futbol antrenörü olan Ahmet Ayvaz, Karabük’te profesyonel takım ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akademi Ligi’nde yer alan takım olmamasına rağmen bu davetlerin geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Projenin başladığından bu yana üç yılı geride bıraktıklarını ve bu süreçte yaklaşık bin 500 sporcu ile çalıştıklarını belirten Ahmet Ayvaz, Futbolda Özkaynak Projesi’nde amaçlarının 15 yaşına kadar olan öğrencilere temel futbol eğitim ve performans öncesi eğitimi verip 15 yaşından sonra ise yereldeki takımlara ve akademi liglerinde yer alan takımlara oyuncuları yönlendirmek olduğunu söyledi.

Ayvaz, Enis Genç’in U14 Milli Takım bölge seçmelerinden Ankara seçmesinden olumlu haber alıp Erzurum seçmesine davet alacaklarını düşündüklerini ifade ederek, “Projemizin ilk öğrencilerinden olan Enis Genç milli takımın bölge seçmelerine davet edildi. U-14 Milli Takım seçmelerine oyuncu göndermek, Milli takımın radarına girmek oyuncumuz için, bizim için ve projemiz için çok önemli bir değer. Çok mutluyuz” dedi.

Projede temel amaçlarının 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere temel futbol eğitimi vermek olduğunu vurgulayan Ayvaz, “Temel futbol eğitimi verdiğimiz her çocuğu sezon sonunda futbola özgü yetenek testlerine tabi tutuyoruz. Sadece test ile sonuçlandırmayıp antrenörlerimiz ile birlikte test sonuçlarını geniş tutup öğrencilerin arasından gözlem yoluyla bir eleme daha yapıyoruz. Bu şekilde kendi takımlarımızı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayvaz, Karabük’te 3. sınıf ve 6. sınıf arasındaki yaş gruplarında yer alan her çocuğa kapılarının açık olduğunu dile getirerek projenin başından bu yana desteklerini esirgemeyen idarecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idareci ve çalışanlarına, antrenörlere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

U14 Milli Takım bölge seçmelerinde ter döken ve Erzurum seçmesi için davet alması beklenen 2009 doğumlu Enis Genç, “Bu projeye dahil olmadan futbol oynuyordum ama çok bilmiyordum. Ahmet Hoca ve diğer hocalarımızdan çok şey öğrendim. Seçmelerde Ankara seçmesine gittim. Oradan sonra Erzurum için davet gelirse elimden geleni yapıp U-14 Milli Takımı’na girmek istiyorum. Seçmelerde Süper Lig takımlarından ve akademi liginde yer alan takımlardan oyuncular olmasına rağmen Karabük’ten oraya gitmek çok zordu. Onun için mutluyum” şeklinde konuştu.

Genç, hedefi olan milli takım formasını giymenin ardından yurt dışında futbol yaşantısını sürdürerek Karabük’ü ve Türkiye’yi gururlandırmak istediğini söyledi.