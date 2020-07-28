Filyos Limanı Projesi masaya yatırıldı
YÜZDE 90'I TAMAMLANAN VE KARADENİZ'İN EN NİTELİKLİ LİMANI OLACAK OLAN FİLYOS LİMANI İLE KUZEY-GÜNEY AKSI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK FİLYOS PROJESİ KARABÜK POLİSEVİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşıldı. Yüzde 90’ı tamamlanan ve Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlayacak Filyos Projesi, Karabük Polisevinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.
Karabük Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu katıldı.
Toplantıda 2020 yılı içerisinde tamamlanacak olan Filyos Liman Projesi, Karabük’ün Sanayi altyapısı, Sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi, Filyos Projesinin kent sanayisine katkısı ve etkisi, Sanayi aktörlerinin Filyos Projesine entegrasyonu ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
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