Türkiye özel sektörünün önde gelen kuruluşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79.Genel Kurulu 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

30 Mayıs 2023 tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda-borsa başkanları, delegeleri ve genel sekreterlerinden oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından TOBB merkezine geçilerek 79.Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Takdimi ve TOBB iştiraki Türkiye’nin ilk otomobili TOGG’un odalar bazında çekilişleri yapıldı.

Birlik merkezinde yapılan Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde 13.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelerek genel kurula hitap etti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki 79. Genel Kurul’da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi. Aynı gün yapılan seçimlerde TOBB Yönetim Kurulu, kurul ve komisyon üyeleri belirlendi. Komisyon üyeliği seçimlerinde, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz TOBB Dış İlişkiler Komisyonu’na seçildi.

TOBB 79.Genel Kurulunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nı Meclis Başkanı Adnan Çebi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, delege üyeleri Seyfettin Başkaya, Ahmet Ulusoy ve Genel Sekreter Cem Biçen temsil etti.