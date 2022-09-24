EYGEV Karabük Şubesi’nden Vali Gürel’e ziyaret

Karabük’te yeni kurulan Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı’nın (EYGEV) Karabük Şubesinin Yönetim Kurulu üyeleri Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Kısa süre önce kuruluş çalışmaları tamamlanan ve gönüllülük esasına göre Şube Yönetiminde görev alan Doç.Dr Oğuzhan Zengin, Öğretim Görevlisi Abdulkadir Yılmaz, Uzm. Diyetisyen Hilal Doğan Güney ve Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi Sahibi Mustafa Doğan tarafından Vali Fuat Gürel’e Vakıf çalışmaları hakkında bilgiler verilerek açılış davetiyesi takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç’in eşlik ettiği ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Gürel, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı Karabük Şubesinin Karabük ve vatandaşlarımız için hayırlı olması temennisinde bulunarak gönüllülük esasına göre verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.