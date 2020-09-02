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Evinin terasından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE EVİNİN TERASINDAN BETON ZEMİNE DÜŞEN NEZİH İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
KARABÜK 02.09.2020, 20:48
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde evinin terasından beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Utku Sokak’ta ikamet eden 65 yaşındaki Cemal İnanoğlu, 2 katlı evinin terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Cemal İnanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan İnanoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnanoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
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