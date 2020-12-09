ETwinning projeleri kalite etiketlerinin takdim töreni gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, başarılı ETwinning projeleri arasında değerlendirilerek kalite etiketi ile ödüllendirilmeye layık görülen 4 okul ile bu okullarda proje yürüten 5 öğretmene İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından belgeleri takdim edildi.

Avrupa’daki tüm okulların ortak platformu olarak oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, öğrenme topluluğunun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler vb.) ortak çalışma imkanı sunuyor.

Öğretmenlerden bu tarz projelerin okullarda yaygın olarak kullanılmasını istediğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Yerel ve Ulusal Projeler kapsamında başarılıyız. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. ETwinning Türkiye Faaliyetinin eğitim, iletişim, iş birliği ve yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik 2020 yılı içerisinde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.