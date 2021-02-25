Eskipazar OSB’de kamulaştırma bedelleri ödenmeye başlandı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devam eden kamulaştırmanın aralıksız devam ettiğini söyledi.

Altınöz, ülke ekonomisine daha çok destek olmak, Karabük’ün ve bölgenin kalkınmasını hızlandırmak adına büyük bir projeyi daha Karabük’e kazandırdıklarını belirtti.

Eskipazar OSB’de kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmeye başlandığını, AK Parti hükümeti olarak Karabük’e 19 yıldır çok büyük yatırımların yapıldığını ve Eskipazar OSB ile bu yatırımların devam ettiğini aktaran Altınöz, "Eskipazar OSB adına İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı Aralık ayında yapılan ilk kamulaştırma bedelleri 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlandı. Yapılan kamulaştırma çalışmasında 2 bin 550 adet işlem yapılmış olup; bu tapuların OSB adına Eskipazar Tapu Müdürlüğü’nde tescilleri yapılmaktadır. Yasal işlemler tamamlandıktan sonra peyder pey ödemeler yapılmaya devam edecek. AK Parti hükümeti olarak bizler ülkemizin ve memleketimizin gelişmesi için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Yatırımların takipçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da Karabük’ümüze güzel projeleri getirmek adına geçmişte olduğu gibi bugünde çaba sarf edeceğiz" dedi.