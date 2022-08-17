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Eskipazar MYO tercih eden öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konuları ele alındı

Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu tercih eden öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konuları Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

KARABÜK 17.08.2022, 10:56
Eskipazar MYO tercih eden öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konuları ele alındı

Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu tercih eden öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konuları Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Bir dizi ziyaretler için Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Vali Gürel, KYK Yurtlarında incelemelerde bulunarak Eskipazar Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

Meslek Yüksekokulunu tercih eden öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik durumları hakkında Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz’dan, öğrenci sayısı ve yurt kapasiteleri hakkında da Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’den bilgiler alan Vali Fuat Gürel, 3 Ekimde başlayacak 2022-2023 Eğitim öğretim yılı öncesinde gerekli çalışmaların tamamlanması yönünde talimatlarda bulundu.

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