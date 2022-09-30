Eskipazar haslı göletinde çalışmalar devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çalışmaları hızla devam eden Haslı göletinde depolanacak su ile birlikte 2 bin 450 dekar tarım arazisi sulaması hedeflendiği kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Haslı Gölet’inde çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Haslı Gölet’i tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Gölette ulaşım yolu, derivasyon kondüvisi ve batardo imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca, “Dolusavak kazı, gövde dolgu ve enjeksiyon imalatları devam ediyor. Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan Eskipazar Haslı Göleti tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 613 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir.” dedi.