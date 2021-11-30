Eskipazar Doğancılar yeraltı depolaması tamamlandı

Devlet Su İşleri tarafından Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar köyünde inşaat tamamlanan yeraltı su depolaması ile 20 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

DSİ Karabük iline yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi.

Karabük Doğancılar yeraltı depolamasında çalışmaların tamamlandığını belirten Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları tamamlanan Karabük Doğancılar yeraltı depolaması ile 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağız. Yeraltı depolamasında, gövde betonu, drenaj alanı, kazı - dolgu imalatları ve su alma yapısı imalatları tamamlandı. Temelden yüksekliği 7 metre ve su depolama kapasitesi 6 bin metreküp olan Karabük Doğancılar Yeraltı Depolaması tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 70 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.