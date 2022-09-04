Eski MÜSİAD Şube Başkanı Nur son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te hayatını kaybeden eski Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Ahmet Nur son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük’ün tanınmış cemiyet insanlarından olan Ahmet Nur dün gece hayatını kaybetti. Bir önceki dönemde MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı görevi yapan Nur için Safranbolu ilçesi Kırıklar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nur’un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nur’un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.