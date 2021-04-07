Erzurumlular Derneği’nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan ayı öncesi 750 adet yardım kolisi ile birlikte 23 ton patates ve 1 ton 250 kilogram soğan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Her yıl belli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yılda 750 adet yardım kolisi ile birlikte 23 ton patates ve 1 ton 250 kilogram soğan Ramazan ayı öncesi dağıtılmaya başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Bedir, yardımda bulunan Karabük’teki Erzurumlu hemşehrilerine ve yardımseverlere teşekkür ederek, “Bu yıl kuru kumanyamızın yanında patates ve soğanı Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırma adına böyle bir çalışma içerisinde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın ve okullarımızın destekleri ile Ramazan kumanyalarını ailelerimize birkaç gün içinde ulaştırmış olacağız.” dedi.