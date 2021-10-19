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‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ semineri gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yenice’de eğitim semineri düzenlendi.

KARABÜK 19.10.2021, 09:42
‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ semineri gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yenice’de eğitim semineri düzenlendi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan ’En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında tekstil firmasında çalışan 30 anne ve anne adayına eğitim semineri verildi. Eğitim kapsamında anne ve anne adaylarının telefonlarına KADES uygulamasının da indirildiği eğitimde Jandarma ekiplerinin ‘Uyuşturucuya Sıfır Tolerans’ ilkesi

kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği de belirtildi.

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