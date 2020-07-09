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Emniyetten kemer ve cep telefonu uygulaması
YENİCE EMNİYET AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE MERKEZİNDE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK KEMER VE CEP TELEFONU UYGULAMASI YAPTI.
KARABÜK 09.07.2020, 19:18
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Yenice Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde araç sürücülerine yönelik kemer ve cep telefonu uygulaması yaptı.
Yapılan uygulamada emniyet ekipleri sürücülere emniyet kemerinin önemi ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunarak bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıttı.
Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.
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