Emniyet Müdürü Tuğ’dan KARDEMİR’e ziyaret

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar’ı ziyaret etti.

Genel Müdür Necdet Utkanlar’ın göreve gelmesinin ardından düzenlemiş olduğu protokol ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Tuğ iade ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan’ın da yer aldığı görüşmede, ağırlıklı olarak kentin sorunları ve beklentileri hakkında fikir alışverişleri yapıldı.