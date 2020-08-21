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Emniyet Müdürü Tuğ’dan KARDEMİR’e ziyaret
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRÜ SIRRI TUĞ, KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş (KARDEMİR) GENEL MÜDÜRÜ NECDET UTKANLAR'I ZİYARET ETTİ.
KARABÜK 21.08.2020, 17:11
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Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar’ı ziyaret etti.
Genel Müdür Necdet Utkanlar’ın göreve gelmesinin ardından düzenlemiş olduğu protokol ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Tuğ iade ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan’ın da yer aldığı görüşmede, ağırlıklı olarak kentin sorunları ve beklentileri hakkında fikir alışverişleri yapıldı.
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