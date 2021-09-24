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Emek Ortaokulu’ndan Başkan Sözen’e plaket

Safranbolu Emek Ortaokulu Müdürü Yüksel Yıldız beraberindeki heyet ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.

KARABÜK 24.09.2021, 11:19
Emek Ortaokulu’ndan Başkan Sözen’e plaket

Safranbolu Emek Ortaokulu Müdürü Yüksel Yıldız beraberindeki heyet ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.

Başkan Sözen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak her daim eğitime destek vermeye gayret ediyoruz. İl genelinde kurum olarak yapılan ihaleler ile okul sayımızın artmasına katkı sağladık. Bunun yanında okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar gerçekleştirdik. Devletimizin, Hükümetimizin sunduğu imkanları bizlerde Karabük’ümüzde en iyi şekilde değerlendirerek eğitim-öğretim yuvalarımıza destek verdik, vermeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Emek Ortaokulu Müdürü Yüksel Yıldız tarafından Sözen’e plaket takdimi yapıldı. Ziyarette Emek Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Savurat, Rehber Öğretmeni Tülay Dölekbaş, Filiz Filizkıran, Okul Aile Birliği Başkanı Serpil Ekemen Gündüz, Başkan Yardımcısı Efsun Müsellimoğlu, Sayman Sakine Songül Saman, Sekreter/İngilizce Öğretmeni Murat Acar, Üye Emine Tekinyıldız yer aldı.

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