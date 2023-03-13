Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

Karabük’te elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Kavşak Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yatak tutuştu. Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evin odasındahasaroluştu.