El freni çekilmeyen evin bahçe duvarında askıda kaldı

Karabük’te sürücüsünün park edip el freni çekmeyi unuttuğu otomobil park halindeyken geri geri kaçarak 40 metre aşağıda yer alan bir evin bahçesine düştü.

Olay, merkeze bağlı Karabük Mahallesi 708. sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra yokuş aşağı doğru hareket ederek kaldırıma çıkıp bahçeye düşmek üzereyken duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazanın otomobil sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu meydana geldiği öğrenildi.