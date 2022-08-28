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Eflanililer Ova Yaz Şenliğinde eğlendi
Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen Ova Yaz Şenliği’nde Ayşe Dinçer, Ramazan Çelik, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.
KARABÜK 28.08.2022, 16:08
Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen Ova Yaz Şenliği’nde Ayşe Dinçer, Ramazan Çelik, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.
Ovaçalış köyüne bağlı Arnavut Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş ve teşkilat mensupları katıldı.
Şenlik ağası ise 78 bin lira bağışta bulunan Muhammed Eren olurken etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlendi.
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