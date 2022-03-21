Eflani’de kar nedeniyle okullar tatil edildi

Karabük’ün Eflani ilçesinde kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle İlçemizde bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 21.03.2022 Pazartesi Günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.