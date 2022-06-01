Son Dakika
Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Karabük’te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı
KARABÜK 01.06.2022, 15:38
Karabük’te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı
Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.