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Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Karabük’te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı

KARABÜK 01.06.2022, 15:38
Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Karabük’te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı

Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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