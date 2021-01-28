Dün belediyeye devrildi bugün çalışmalar başladı

Karabük Belediyesi’ne devredilen Kent Ormanı’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri düzenleme çalışmalarına başladı.

Karabük’ün gözde yerlerinden olan ve içerisindeki tesislere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilen Kent Ormanı Karabük Belediyesi’ne devredildi. İmzaların atılmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zaman kaybetmeden içerisindeki spor aletleri, tesisler ve doğayı izleme kuleleri ile kentin önemli bir konuma sahi olan Kent Ormanı’nda temizlik ve budama çalışmalarına başladı. İlk çalışma ile birlikte orman içerisinde bulunan kötü durumdaki binalar yıkılıp yeni üniteleri inşa edilecek.

4 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip olan Kent Ormanı ışıklandırma, güvenli yürüyüş parkuruyla, kafeleriyle, seyir terasıyla, göletiyle, çocuk parklarıyla, kamelyalarıyla ve diğer üniteleriyle Karabük’e yakışır bir hal alması bekleniyor