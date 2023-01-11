Doğalgaz mart ayı sonunda hizmete alınacak

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, mart ayı sonuna kadar yerli ve milli doğal gazın milletin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Güneş, 2100 metre derinlikten çıkan gazın karaya olan uzaklığının 180 kilometre olduğunu, bugün itibarıyla; deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiğini belirtti. Deniz tarafında şu anda 50’yi aşkın gemiyle test işlemlerinin yapıldığını, bulunan doğalgazın ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hatlarının da tamamlandığını ifade eden Güneş, "Karadeniz’de en az 35-40 yıl ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir gaz sahası bulunmuştur. Yeni keşifler, yeni sondajlar yapıldıkça bu rezerv ve yeterlilik süresi daha artacaktır. Son dönemde edindiğimiz kendi gemilerimizle; Karadeniz’de keşfedip bulduğumuz doğalgazın Filyos’tan karaya çıkarılması ve buradan milli sistemimize bağlanması oldukça önemlidir. Bu hizmetlerin kendi gemilerimizle, yerli ve milli şirketimiz tarafından yapılıyor olması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğalgazı, Cumhuriyetimizin Türkiye yüzyılında bize çok büyük katma değer sağlayacaktır. İnşallah mart ayında onurla, gururla törenle açılışını yapacağımız doğalgaz ilk etapta evlerimizin mutfaklarında kullanılacak, 4 yıl içinde de tüm ısınma ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır" dedi.

2,5 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar önemli ve büyük bir projenin hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi, güçlü liderliği, güçlü hükumet sistemi ve güçlü bir devlet ile mümkün olduğunu aktaran Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ekibine teşekkür etti.

Bölünmüş yol talebi

Bölgede ve Filyos’ta oluşan bu gelişmelerle Karabük, Yenice, Zonguldak hattındaki trafiğin oldukça yoğunlaştığını aktaran Güneş, "Filyos Karabük hattı aynı zamanda Anadolu’ya çıkış kapısı durumundadır. Bu sebeple Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talebimiz; ivedilikle Karabük-Yenice-Bartın-Filyos hattının bölünmüş yol haline getirilmesi için proje çalışmalarına başlanmasıdır" diye konuştu.

Karabük yatırımları

Karabük’te gerçekleştirilen yatırımlar hakkında da açıklamada bulunan Güneş, "Şu anda Karabük’ün girişinde, merkezinde ve çevresinde önemli düzenlemeler yapıyoruz. Karabük trafiğini rahatlatabilmek için KARDEMİR Kavşak Projesini başlattık ve sona doğru yaklaşıyoruz. Karabük içinden akan Araç Çayı üzerinde DSİ’nin ön gördüğü düzenleme çerçevesinde kılavuz kanal ve yenileme çalışmaları başlamış durumdadır. Üç safha da gerçekleştirilecek yenileme programının ilk safhasını bu yıl içeresinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah Karabük Araç Çayı’nı ırmağa dönüştürerek mimari açıdan güzel bir tablonun ortaya çıkması için çalışıyoruz.

Karabük’ün merkezinde kent meydanında yapılacak olan millet bahçesinin ihalesi 20 Aralık’ta yapılmıştır. 9 Ocak’ta ihaleyi alan firma ile anlaşma çalışmaları başlamıştır. Safranbolu’da yapılacak millet bahçesi ile ilgili yer teslim süreci tamamlanmıştır. Tarihiyle, geçmişiyle, geleceğiyle, sanayisiyle, Karabük ilimizi çok daha ileriye taşıyacak istihdam üreten şehrimizin daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Karabük ilimize bölgemize katma değer sağlayan nice hizmetleri sunmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunar, bu vesile ile yaklaşmakta olan mübarek üç ayların milletimize, devletimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.