Devlet Sanatçısı Ataman’ın ismi belediye meclisinde yaşatılacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ın isminin belediye meclis salonuna verildiğini duyurdu.

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 28. yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde anılacak.

Safranbolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunu ekipleri, Ataman için yarın Leyla Dizdar Kültür Merkezinde sahne alacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, “Sanatının ve memleketinin aşığı olan rahmetli Ataman’ın ismini yaşatmak için 11.01.2022 tarihli meclis kararı ile meclis salonumuzun ismini, Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu olarak belirledik. Bu isimler yaşamalı ki gelecek nesillere örnek olmalı. Biz, üstümüze düşen vefa görevini yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.