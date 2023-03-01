Depremzede 603 öğrenci Karabük’te ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabük’ gelen 603 öğrencinin kentin farklı okullarında ders başı yaptığı bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Özel Final Okulları, Mehmet Vergili Fen Lisesi ve Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nde deprem bölgesinden Karabük’e gelerek eğitime başlayan öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler ile sohbet eden Akbaş, “Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Sizleri ilimizde en iyi şekilde ağırlama gayreti içerisindeyiz. Her birimiz bir kardeş olma nidasıyla sizlerin orada yürekleriniz yanıyorken bizler de burada yüreklerimizde aynı acıyı hissettik. Ama bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Sevgili öğrencilerim, eğitimle normalleşmeye geçeceğiz. Devletimizin eğitime sunduğu geniş imkânlar ile sizlerin eğitiminde hiçbir şeyi noksan etmeyeceğiz. Okullarımız ve kurslarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açık. Eksik kaldığınız konular var ise onları da Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile tamamlayacağız” dedi.

Akbaş, depremzede öğrencilerin kentte bulundukları süre boyunca herhangi bir konuda sıkıntı yaşamayacaklarını ifade ederek, “Kalacak yer ve okula gidip gelme konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Kırtasiye malzemeleriniz de hiçbir eksiklik olmayacak. Okullarımızın yemekhanelerinden faydalanacaksınız. Sizlerin mutluluğu bizim birinci önceliğimiz. Bu temel ihtiyaçların haricinde de bir istek ve talebiniz olduğunda mutlaka bizlere iletin. Daima sizlerin yanınızda olacağız” diye konuştu.