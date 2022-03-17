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Değirmenci: “Emekçiler olarak savaşın ve salgının bedellerini ödemek istemiyoruz”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARABÜK 17.03.2022, 12:11
Değirmenci: “Emekçiler olarak savaşın ve salgının bedellerini ödemek istemiyoruz”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değirmenci, “Son iki yıldır yaşanan salgın süreci ve bugün de ortaya çıkan savaş ortamı, hayat pahalılığını önemli ölçüde artırdı. Emekçiler olarak, hayat pahalılığı konusunda ortaya çıkan bu ağır yükü taşıyamaz hale geldik. İşverenlerden ve hükümetimizden acil bir destek paketi niteliği taşıyan adımlar istiyor ve bekliyoruz” dedi.

Genel Başkan Değirmenci, son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “ Tüm dünyada ve ülkemizdeki başta gıda ve enerji fiyatları olmak üzere her türlü mal ve hizmete yapılan zamlar, geçim sıkıntımızı daha da artırmıştır” diyen Genel Başkan Değirmenci, “Bugün, toplu iş sözleşme masalarında ciddi mücadeleler vererek aldığımız ücret artışlarının, her geçen gün artan enflasyonla maalesef eridiğine şahit oluyoruz. Şuanda emekçiler olarak, ücretlerimizin iyileştirilmesi ve alım gücümüzün artırılması en öncelikli beklentimizdir” diyerek işverenlere ve hükümete çağrıda bulundu.

‘Ülkemiz ne zaman dara düşse, sendikamız çatısı altındaki işyerlerimiz ne zaman dar boğaza girse, emekçiler olarak bugüne kadar fedakârlık yapmaktan asla geri durmadık” diyen Yunus Değirmenci, “Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte canımızı hiçe sayarak, tezgâhlarımızın başında ayrılmadık. Ailemizin rızkını kazanmamızın yanında, ülkemizin ve işyerlerimizin ayakta kalması için alın teri akıttık. İstediğimiz; emeğimizin, alın terimizin karşılığını almak, ailemize insan onuruna yakışır bir hayat sunmaktan başka bir şey değildir. Bunca fedakarlığımızı görmemek emekçilere büyük haksızlık olur. Bu nedenle işverenlerimizi, ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. İşverenleri de teşvik etmesi noktasında hükümetimizden beklenti içinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Salgın bitti, savaşın da bitmesini istiyoruz”

Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda içinde yaşadığımız yerkürenin, salgınlarla, savaşlarla, yaşanması güç bir yere dönüştüğüne, maalesef hep birlikte şahitlik ediyoruz. İki yıldır mücadele ettiğimiz, salgının ağır bedelleri yetmiyormuş gibi, şimdi de adeta bir üçüncü dünya savaşının, eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Biz biliyoruz ki, ‘Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.’ Bugün salgının etkilerinin bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Savaşın da bir an önce bitmesi en büyük temennimizdir.”

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