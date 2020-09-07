DATÜB, ABD’de yeniden yapılanacak
DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN AMERİKA'DA TEMSİLCİLİK AÇILMASI İÇİN YETKİLENDİRİLEN SHUHRAT TEMİROV, DATÜB GENEL SEKRETERİ FUAT UÇAR İLE BİR ARAYA GELDİ.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu tarafından Amerika’da temsilcilik açılması için yetkilendirilen Shuhrat Temirov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya geldi.
Ziyarette New Jersey Selimiye Dernek Camisi Başkanı ve TASC New Jersey Burlington Bölge Temsilcisi Cahit Özbey ile Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB’ün ABD’deki yeni yapılanması hakkında görüşmeler yaptı.
Özbey, DATÜB için gerekli olan destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.
ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov’da çalışma ziyaretinde ABD’de yeni dönem çalışmaları hakkında Uçar’a bilgi verdi.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’da, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un ABD’deki yeni yapılanma ile ilgili hassasiyetlerini ve aldığı kararları hatırlatarak “Korona ile mücadele ederken DATÜB Genel Başkanımız Kassanov temsilciliklerde faaliyetlerin aksamadan yürümesine büyük önem veriyor. ABD’de DATÜB’ün ciddiyetine ve tüzüğüne aykırı hareket eden kişiler uzaklaştırılmıştır. ABD’de mücadelemize uygun hareket edecek arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25