Cumhuriyet’in 99’uncu yılı Karabük’te coşkuyla kutlandı

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Karabük Kent Meydanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşların bayramını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare” olarak ifade ettiği ve hayata geçirdiği Cumhuriyetimizin, kuruluşunun 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu, sevincini ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Şanlı tarihi boyunca esarete hiçbir zaman boyun eğmemiş Aziz Milletimizin, İstiklal ve İstikbali uğruna verdiği ve tarihe adeta silinmez bir mühürle nakşettiği Kurtuluş Mücadelesi ile taçlandırdığı Cumhuriyetimizin, asil evlatlarının omuzlarında ilk günkü kararlılıkla geleceğe taşındığını görmek hepimizin gurur kaynağıdır” dedi.

“Gösterilere davetsiz misafir”

Kutlamalar çerçevesinde tekvando gösteri sunan öğrencilerin bulunduğu alana giren sokak köpeği bir süre sonra bayrak gösteri yapan öğrencilerin gösterisinin içine girdi. Öğrencilerin kısa süre panik yaşadığı etkinlikte bir süre öğrencilerin gösterisini izleyen köpek daha sonra alandan çıktı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy,Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Gaziler ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.