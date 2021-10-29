Cumhuriyetin 98. yılını çizdikleri resimlerle kutladılar

Karabük’ün Eflani ilçesinde iki kardeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çizdikleri resimleri apartmanın kapısına ve asansörüne asarak kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı farklı etkinliklerle kutlanıyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde de Ahsen-Ali Erdem Aydın isimli iki kardeş Cumhuriyet Bayramı için Türk Bayrağı ve kutlama resimleri çizdi. Eserlerini herkesin görmesini isteyen iki kardeş, resimleri apartman kapısına ve asansöre astı.

İki kardeşin davranışını gören apartman sakinleri çocukları tebrik etti.