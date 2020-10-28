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Cumhuriyet konserini KARDEMİR işçileri verdi

KARDEMİR ÇALIŞANLARINDAN OLUŞAN KARDEMİR MÜZİK KULÜBÜ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 97. YILI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KONSER VERDİ.

KARABÜK 28.10.2020, 11:30
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Cumhuriyet konserini KARDEMİR işçileri verdi

Kardemir çalışanlarından oluşan Kardemir Müzik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Pandemi sebebiyle seyircisiz düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Konseri, KARDEMİR’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri de şarkılara Türk bayrakları ile eşlik etti.

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