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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, 19 Ocak günü yapılacak olan 7. Olağan Genel Kongreye mevcut İl Başkanı İsmail Altınöz ile gidileceğini açıkladı.

KARABÜK 14.01.2021, 18:43
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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, 19 Ocak günü yapılacak olan 7. Olağan Genel Kongreye mevcut İl Başkanı İsmail Altınöz ile gidileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi etkisine dikkat çeken Mehmet Ali Şahin, 7. Olağan Genel Kongresine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şahin, AK Parti genel merkezinin kongreye mevcut başkan İsmail Altınöz ile gitme kararı aldığını açıklayarak şöyle dedi:

“Son bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten kaynaklı pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu salgın hastalık insanlığın karşılaştığı en ağır felaketlerden biri oldu. Tabii ki Türkiye’de bu salgından etkilendi. Binlerce insanımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı azalsa da maalesef ölümler devam ediyor. Bu süreç her şeyi etkiledi. Ekonomiyi, siyasal hayatı, eğitimi ve hatta siyaseti de. Siyasi partiler de kongrelerini zamanında ve daha önce olduğu gibi gönlünce yapamadı. Böyle bir durum olmasaydı AK Parti olarak bizde çoktan büyük kongremizi yapmış olacaktık. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Türkiye’nin en büyük, en güçlü partisi olan AK Parti güçlü teşkilat yapısıyla gecikerek te olsa, il kongrelerine kadar bu süreci getirmeyi başardı. Süratli bir şekilde kongre süreçlerini tamamlamak istiyoruz. 19 Ocak’ta Karabük İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Genel merkezimiz diğer bütün illerde olduğu gibi Karabük’te de yoğun istişare çalışmaları yaptı ve 7. Olağan Kongreye mevcut İl Başkanımız İsmail Altınöz’le girmeyi kararlaştırdı. Aday adayı da olan başka arkadaşlarımız da oldu. Onlarda böyle bir sorumluluğu üstlenmeye talip oldular. İnanıyorum ki, onlarda bu göreve layık kardeşlerimizdi. Ama Genel Merkezimiz ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da “Mevcut il başkanımızla devam” dedi. Artık bize düşen bu karar doğrultusunda hareket etmektir. Siyaset uzun soluklu bir iştir. AK Parti’de her kardeşimize düşecek görev ve sorumluluklar vardır. Sabır her yerde olduğu gibi siyasette de önemli bir değerdir. Bu süreçler teşkilat mensuplarımız için bir sınavdır aynı zamanda. Karabük AK Parti mensubu kardeşlerimiz bu sınavlar 19 yıldır başarıyla veriyorlar. Bu sefer de vereceklerinden hiç şüphem yoktur. 19 yıl önce Türkiye’nin AK Parti’ye ne kadar ihtiyacı var idiyse, bugünde belki de daha fazla ihtiyacı vardır. Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği zor şartlardan ülkemizin güçlenerek çıkacağına teminatı AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu inanç ve şuurla gerçekleştireceğimiz AK Parti Karabük İl Kongremizin başarılı geçmesini diliyorum. Kongre sonucu göreve gelecek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum.”
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