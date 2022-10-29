Çocukların halk oyunları ile bayrak gösterisi beğeni topladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda öğrencilerin halk oyunları ile bayrak gösterisi büyük beğeni topladı.

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Safranbolu’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, millet olarak Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

‘Anneler çocuklarıyla halk oyunları gösterisi yaptı’

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunarak halk oyunları gösterileri düzenlendi. Anneler ile öğretmenlerin de katıldığı halk oyunları gösterisinde Altın Safran İlkokulu öğrencileri performanslarıyla beğeni topladı.

Öte yandan, Türk bayrağı kareografisi oluşturan minik öğrenciler de katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.