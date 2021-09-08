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Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar son aşamaya geldi

Karabük’te çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

KARABÜK 08.09.2021, 16:31
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar son aşamaya geldi

Karabük’te çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı.


Vali Gürel, hayırsever işletmelerin yardımıyla yapılmaya başlanan ve kontrolünün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin yaptığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaat alanını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Gürel İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve teknik personellerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.


Çalışmaların bir an önce tamamlanması yönünde talimatlar veren Vali Fuat Gürel’e, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yüklenici firma yetkilileri ile İl Özel İdaresi teknik personeli eşlik etti.

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