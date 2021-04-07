CHP’li 17 vekil Karabük’te vatandaşları dinleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 17 milletvekili bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve 17 milletvekili 2 gün boyunca saha çalışması yapmak için Karabük’e geldi. Karabük ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek olan heyet sıkıntıları ve talepleri dinleyecek.

İlk olarak CHP İl Başkanlığı’nda basın mensupları ile bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adıgüzel, Karabük’te gün içerisinde gerçekleştirecekleri ziyaretlerin yarında devam edeceğini belirterek, “Bu ziyaretler esnasında Karabük’ün nabzını tutalım diyoruz. Sorunları dinleyelim, 17 arkadaşımız ile birlikte mecliste Karabük’ün sorunlarını daha gür bir şekilde dile getirelim” dedi.

Toplantının ardından milletvekilleri şehir merkezinde ve ilçelerinde esnafları ziyarete başladı.