Ceylan KARDEMİR ve Karabük’ün kuruluşunu kutladı

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve AK Pati Karabük milletvekili aday adayıMehmet Ceylan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Karabük’ün kuruluşunu kutladı.

86 yıl önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının kuruluşu ile büyüyen ve gelişen Karabük’ün geçmişte olduğu gibi bugünde ülkenin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Karabük’ün ülkenin sanayileşme ve şehirleşmenin birlikte kurulduğu nadir şehirlerden biri olduğunu ifade eden Ceylan, "3 Nisan 1937’de Safranbolu ilçesine bağlı sadece 13 haneli bir köy olan Karabük’te, Demir ve Çelik Fabrikalarının kurulmasıyla şehirleşme süreci başlamış ve yurdumuzun her bölgesinden hızlı bir şekilde göç almıştır. Bu nedenle, bugün köyleriyle birlikte merkez ilçe nüfusu 140 bin civarında olan Karabük’te ülkemizin her köşesinden farklı bir renk ve kültür görmek mümkündür. Bu yönüyle Karabük zengin bir kültürel mozaiğe sahiptir. Diğer Yandan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ülkemizde birçok sanayi tesisi ve işletmenin kuruluşunu gerçekleştirmiş, dolayısıyla ülkemizin sanayileşme ve imarında önemli katkılar sunmuştur. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları nasıl yıllardır üretmiş olduğu demir çelik ürünleri ve mühendislik hizmetleriyle ülkemizin kalkınmasında stratejik bir tesis olarak hizmet ettiyse, bugün de yenilenen ve kapasitesi artan tesisleriyle ülke kalkınmasına hizmet etmeye devam etmektedir. Demir ve Çelik Fabrikalarının Karabük’te kurulması kararını vererek, bir Cumhuriyet kenti olan Karabük’ün doğmasına ve gelişimine vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş diğer büyüklerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Karabük, sadece KARDEMİR’le değil, turizmde marka olmuş Dünya Miras Kenti Safranbolu’suyla, zengin orman ve doğal güzelliklere sahip diğer ilçeleriyle ve beşeri sermayenin en önemli kaynağı olan ve bölgesinde çok hızlı bir gelişim gösteren üniversitesiyle güzel ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, KARDEMİR’in ve Karabük’ün 86. kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, 14 Mayıs seçimlerinin de ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.