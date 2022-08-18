Çebi, “Çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak”

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Karabük’te kurulacak olan "Aile Diş Hekimliği" modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm genel sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri ön planda bulunduğunu belirten Çebi, “Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri diş çürüğü ve risk faktörlerini dikkate alarak, herhangi bir sağlık sorununun daha meydana gelmeden analiz edilerek önlenmesini ve kontrolünü hedeflemektedir” dedi.

Aile Diş Hekimliği uygulamasının hastaların düzenli aralıklarla aile diş hekimini ziyaret ederek, birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak olduğunu aktaran Çebi, “Aile Diş Hekimliği uygulaması ile vatandaşlarımız üzerinde toplum ağız diş sağlığı bilincinin sağlamlaşması ve gelişmesi, önlenebilir rahatsızlıkların düzenli kontroller neticesinde erken teşhis ve müdahaleyle önlenmesinin sağlanacağı öngörülmektedir. Bu şekilde ileriki dönemlerde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan hastanelerimizde fazla yoğunluğun azaltılması ve ileri düzey tedavilerin gerektirdiği daha yüksek maliyetlerin önlenmesi, vatandaşlarımızın ileri düzey ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşturulması, koruyucu tedaviler ile önlenebilir hastalıkların elimine edilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Çebi, “Sağlık Bakanlığımızca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla aile diş hekimliği modeli pilot olarak başta ilimiz Karabük olmak üzere Eskişehir ve Kırşehir olarak toplam 3 ilde hayata geçiriliyor. Bakanlığımız, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor. Bu uygulama ile başta 2-12 yaş arası çocuklarımız koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla sisteme entegre edilecek. Aile Diş Hekimliği için MHRS uygulaması üzerinden randevu alınabilecek sistemle özellikle çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak. Toplum sağlığı için son derece önemli bir yenilik ve atılım olan bu sistemde pilot il olarak bizleri uygun gören başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerimize, Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı’mıza sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Aile Diş Hekimliği sisteminin tüm vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.