Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü nedeniyle lokma dağıtıldı.

Safranbolu Belediyesi Çanakkale şehitleri anısına Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında bin kişilik lokma döktürdü. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü nedeniyle meydana kurulan lokma kazanından yaklaşık bin kişiye lokma ikramında bulunuldu.

Yoğun ilginin yaşandığı dağıtımda, ikramları alan vatandaşlar bu anlamlı etkinlik için Başkan Köse’ye teşekkür etti.

Başkan Köse, “Çanakkale’de kutsal değerleri uğruna, tüm olumsuzluklara karşı inanılmaz bir şekilde canı pahasına çarpışan kahraman ordumuz ile yüce milletimiz, kara ve deniz savaşlarında düşman kuvvetlerine ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirterek, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip, vatan ve bayrağına sahip çıkmıştır. Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel yurdumuzu bizlere emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.