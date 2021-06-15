banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Çaldıkları malzemeyi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Karabük’te sanayi sitesindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeyi başka bir şahsa satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

KARABÜK 15.06.2021, 18:40
Çaldıkları malzemeyi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Karabük’te sanayi sitesindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeyi başka bir şahsa satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde çalınan malzemeyi başka birine satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan malzeme sahibine teslim edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493