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ÇAD heyeti Rektör Polat ile bir araya geldi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad’dan gelen Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

KARABÜK 25.10.2021, 16:43
ÇAD heyeti Rektör Polat ile bir araya geldi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad’dan gelen Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Çad’dan gelen Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Eğitim ve Sınavlar Müdürü Prof. Amir Moungache, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Mahamat Saleh Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar Çad’da bulunan liseli öğrencilerin daha çok Türkiye’de okumak istediğini belirterek, “Ülkemiz, öğrencilerimiz ve bizler için yaptığınız her şey için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Çad heyetini KBÜ’de görmekten mutlu olduğunu ifade ederek “Siz dostlarımı burada görmek bizler için önemli ve güzel bir şey. Burası sizin de eviniz. Ben Çad’da nasıl yabancılık çekmediysem sizin de burada bu şekilde düşünmeniz aramızdaki ilişkinin en iyi düzeyde olduğunu gösteriyor. Kapımız sizlere her zaman açık” diye konuştu.

Heyetler daha sonra akademik iş birliği, Çad’dan yeni gelecek öğrencilerin durumu ve ortak yapılabilecek akademik etkinlikler konularında görüşmelerde bulundu.

Görüşmeye; KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm katıldı. KBÜ’de okuyan Çad’lı öğrenciler de gelen heyete eşlik ettiler.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sonra erdi.

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