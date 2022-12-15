Bulak Sağlık Hizmetleri MYO yapımı için imzalar atıldı

Karabüklü iş insanı Kamil Güleç tarafından yaptırılacak olan Bulak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yapım protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iş insanı Kamil Güleç tarafından Bulak Köyünde yaptırılacak olan Bulak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yapım protokolü Vali Fuat Gürel’in ev sahipliğinde imzalandı.

KBÜ Rektörü Refik Polat ile iş insanı Kamil Güleç tarafından imzalanan protokolde yapılacak olan yüksekokulda 3 bin 800 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

Karabük Valilik makamında düzenlenen protokole Karavuk Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çağrı Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal, ve KBÜ akademisyenleri katıldı.

3800 öğrenciye eğitim vermesi planlanan Bulak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yapım protokolü konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Refik Polat Hayırsever iş insanı Kamil Güleç ve oğlu Hüseyin Çağrı Güleç tarafından imzalandı.

Atılan imzalar sonrası Vali Gürel ve Rektör Polat, Güleç ailesine yapmış oldukları bu duyarlı davranışları ve yatırımları için teşekkürleri bildirirken, Karabük’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.