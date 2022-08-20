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Bodrum katında mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

Karabük’te bir apartmanın kilitli bodrum katında bulunan kediler Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz (HAYDİ)ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARABÜK 20.08.2022, 14:25
Bodrum katında mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

Karabük’te bir apartmanın kilitli bodrum katında bulunan kediler Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz (HAYDİ)ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şirinevler Mahallesinde bulunan bir apartmanın kilitli bodrum katında kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kilitli kapıyı açıp mahsur kalan kedileri bulundukları yerden kurtardı.

Yiyecek ve su verilen kediler daha sonra hayvansever bir vatandaşa teslim edildi.

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