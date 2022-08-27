Bisikletseverler hem spor yapıyor hem de ilçeyi tanıyor

Karabük’ün Eflani ilçesinde 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘2. Bisiklet Festivali’ne katılım sağlayan bisikletliler 60 kilometrelik Demir Etabı için pedal çevirmeye başladı.

Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) tarafından “Saklı Güzellikler Diyarı Eflani” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivali’ devam ediyor. Bölge turizmini canlandırmak ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale 60 bisikletsever katıldı. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen Demirli Etabı için bisikletseverler Kadıköy Göleti’nden çevirmeye başladığı pedallarla 60 kilometre yol kat edecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün festivalimizin ikinci günü ve birinci etap olan Demirli etabı için pedal çevrilecek. Bostancı Göleti’nden başlayarak Halkevli, Mülayim, Başiğdir, Karacapınar, Demirli köylerinden geçilecek. Tarihi camimiz olan Küre-i Hadid’e gelindiğinde bir mola programı var. Sonra tekrar Abakolu üzerinden etap tamamlanacak. Toplam 60 kilometrelik bir etap” ifadelerini kullandı.

Festivale hem ev sahipliği hem sponsorluk yaptıklarını ifade eden Ertuğrul, bundan sonra daha farklı etkinlikleri yapmayı da arzu ettiklerini söyledi.

“Bisikletin farklı bir yüzünü gösteriyoruz”

Düzenlenen festivallerle bisikletin farklı bir yüzünü gösterdiklerini aktaran KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, “Biz burada bisikletin turizm, kültürel ve gezi boyutuyla ele aldığımız yönünü gösteriyoruz. Festivallerimizi yaparken aynı zamanda yöremizin farklı güzelliklerini de ön plana çıkartmak istiyoruz. İki rotamız var. Rotaları katılımcı arkadaşlarımız ile birlikte tamamlayacağız” dedi.

Bölgede bisikletli turizmi ön plana çıkararak bir alternatif turizm modeli ile katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Başkan Aydoğdu, “60 civarında katılımcımız var. Destek ekiplerimiz ile beraber yaklaşık 80 kişilik bir organizasyon. Farklı sebeplerden ötürü uzaklardan çok katılım olmasa da İstanbul, Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu gibi şehirlerden katılımlar var. Bundan sonra da bu tür festivaller düzenleyerek bölgenin bisiklet aracılığıyla tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bisiklet moda tabirle günümüzde ‘trendi artan’ bir araç. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet var. Biz de bu bölgede bisikletli turizmi ön plana çıkararak bir alternatif turizm modeli ile katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Aydoğdu, güzel bir festival olduğunu ve katılımın da beklendiği civarda olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bu festivalin yörenin insanlarına da bisikleti tanıtmak ile birlikte buraya gelen insanlara da yöreyi tanıtmak gibi misyonları var. Bunu gerçekleştireceğiz.”

Festival ikinci etap olan Uluyayla etabının ardından 29 Ağustos Pazartesi günü yapılacak etkinliklerle son bulacak.