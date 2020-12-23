Bir aydır korona virüs tedavisi gördüğü hasta yatağından böyle uyardı

Karabük’te bir aydır hastanede korona virüs tedavisi gören Ali Şükrü Kavsaoğlu, pozitifli vakalara tavsiyelerde bulundu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve büyük kesim tarafından tanınan Ali Şükrü Kavsaoğlu bir ay önce korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrolle test sonucu pozitif çıkan Kavsaoğlu, hastanede tedavi altına alındı.

Hastalık sırasında bir takım sıkıntılar yaşayan Kavsaoğlu, diğer pozitifli vakalara tavsiyelerde bulundu. Hastalığı atlatmanın yolunun doktorlara güvenmek olduğunu belirten Kavsaoğlu, “Vatandaşlarımızın en büyük hatası verilen ilaçları ihmal etmesi. Kesinlikle doktor tarafından verilen ilaçların kullanıp hastalığın yayılması engellenmeli. Bu hastalığa yakalandıktan sonra soğukkanlığımızı koruyup sakin kalmalıyız” dedi.

Hastalığı yenmek için bol bol sıvı da alınması gerektiğini ifade eden Kavsaoğlu,, “Kendimizi çok zorlamadan hareket edebiliriz. Lakin burada önemli olan doğru bir şekilde dinlenmektir. Zorda olsa yemekleri acele etmeden yavaş yavaş, uzun sürede olsa yemeye çalışalım” diye konuştu.

Kavsaoğlu, vatandaşların en büyük hatasının telefonla konuşmak olduğunu dile getirerek kendisinin de hastalığı kısa sürede yeneceğini söyledi.