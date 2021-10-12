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Belediye personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliğindeki personellere yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

KARABÜK 12.10.2021, 18:45
Belediye personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliğindeki personellere yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

İlçede bulunan kamu kurumları ve okullarda verilen eğitimlerin yanı sıra, Tarihi Çarşıda bulunan esnafların da sık sık çeşitli argümanlarla eğitildiğini ve uyarılarda bulunulduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Arkadaşlarımız bu gün Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliğimizde de temel itfaiyecilik eğitim, doğru tüp kullanımı, yangın tanımı, sınıfları ve yangın çeşitleri hakkında bir dizi eğitim verdiler” ifadelerini kullandı.

Köse, ilçenin yangın konusunda tarihi dokusundan dolayı çok daha hassas olduğunu ifade ederek, “Bu tür eğitimlerin ve tatbikatların faydalı ve bir o kadar da gerekli olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince sıklıkta eğitim, denetim ve uygulama yapıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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